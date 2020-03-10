KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakasının ortaya çıkması üzerine halk stok yapmak için marketlere hücum etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)bugün ilk kez bir koronavirüs vakasının ortaya çıkması üzerine panikleyen halk marketlere ve eczanelere hücum etti. KKTC'deki bir çok markete akın eden halk, gıda malzemesi ve temizlik ürünlerini stok yaptı. Marketlerdeki kasalarda kuyruk oluştuğu görülürken, eczanelerde de benzer görüntüler oluştu.

"YARIN EVDEN ÇIKAMAZSAK NE YAPACAĞIZ?"

Bir markette alışveriş yapan KKTC vatandaşı, "Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz, yarın evden çıkmazsak ne yapacağız? Ekmek, yumurta ve sebze aldık" dedi.

"HER YERDE KAOS VAR"

Bir başka vatandaş ise okullarda derslerin iptal edildiğini söyleyerek, "Her yerde kaos var. Kutusunu 15 liraya aldığımız maskeleri şimdi 150 liraya satın aldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA