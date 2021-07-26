Kızılcabölükspor kaleci Enes'i aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılcabölükspor kaleci Enes'i aldı

Kızılcabölükspor kaleci Enes'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde İskenderunspor'dan kaleci Enes Akgün'le sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde İskenderunspor'dan kaleci Enes Akgün'le sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Başarılı olarak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu. Konyaspor altyapısında yetişen Enes, geçen sezon 3'üncü Lig'de 1 müsabakada görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı
Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Muslera Aytaç Kara Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılcabölükspor kaleci Enes'i aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:51:31. #1.14#

title