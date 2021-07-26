Kızılcabölükspor kaleci Enes'i aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde İskenderunspor'dan kaleci Enes Akgün'le sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde İskenderunspor'dan kaleci Enes Akgün'le sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Başarılı olarak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu. Konyaspor altyapısında yetişen Enes, geçen sezon 3'üncü Lig'de 1 müsabakada görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı