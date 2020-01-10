Kızı için bu kez kırık elbise dolabından tekne yaptı

10.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:23

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızı için köprünün maketini yapan Aydın Güder (32), şimdi de kızı için kullanılmayan elbise dolabından tekne yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızını İstanbul'a götüremeyince köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı. Haberi gören İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yetkilileri ise Yağmur'u İstanbul'da misafir ederek, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirip boğaz turuna çıkarmıştı. Şu anda 11 yaşında olan Yağmur'un aklında ise boğaz turu ve deniz havası kaldı. Baba Güder de kızı Yağmur için tekne maketi yapmaya karar verdi. Kızı okulda veya dışarda olduğu zamanlarda tekneyle uğraşan Güder, elbise dolabından yaptığı maket tekneyi kızı okuldan dönünce sürpriz yaparak kendisine gösterdi.

AKLINDA BOĞAZ HAVASI VE TEKNELER KALDIBaba Güder, 2017'de kızının en büyük hayalinin İstanbul'u ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek olduğunu belirterek, "Kızımın hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmıştım. Bunun üzerine İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, kızım Yağmur'u İstanbul'da misafir etti. Gezi sırasında aklında boğaz turu kalmıştı. Bende bu tekneyi kızım için sürpriz yaptım. Deniz havasını ve boğaz turundan bahsediyordu. Bende o boğaz turu ve deniz havasını Yağmur uyurken ve okula giderken gizli yaptım" dedi.KIRIK EBLİSE DOLABINDAN TEKNE YAPTI

Teknenin maketinin yapımında kırık elbise dolabı, vitrin camları, dondurma çubuklarını kullandığını söyleyen Baba Güder, kızının bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Kızı Yağmur ise babasının daha önce yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çok beğendiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce çağrıldığı İstanbul'da müzeleri, camilerini ve boğazı gezdiğini söyledi. Aklında en çok boğaz turunun kaldığını belirten Yağmur, "En çok aklımda kalan İstanbul boğazı, gemileri ve deniz havası oldu. Babamda beni böyle bir hasretle görünce bu tekneyi yaptı. Çok mutlu oldum. Babama ne kadar teşekkür etsem azdır. Bende ilerde bir meslek sahibi olunca babama çok güzel sürprizler yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA