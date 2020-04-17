SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor - Ekonomi
Koronavirüs, Beşiktaş, Sarıyer, Ekonomi, Güncel

Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor

Sokağa çıkma yasağı öncesi et satışlarında hareketlilik yaşanırken İstanbul'un farklı ilçelerinde kıyma ve etlerdeki fiyat farkı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta kıymanın kilosu 50 lirayken, Sarıyer'de kilosu 65 liraya satılıyor.

17.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:04

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi kasaplarda hareketlilik yaşanıyor. Kasaplar son birkaç gündür satışlarının yükseldiğini ifade ederken, ilçelere göre fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta 50 liraya satılan kıymanın kilosu Sarıyer'de 65, Üsküdar'da 62, Beyoğlu'nda 60 liraya satılıyor. Kasaplara göre fiyat farkının çeşitli nedenleri var. Kimi giderleri gösteriyor, kimi yerli ve ithal etten kaynaklandığını söylüyor. Kıyma satışlarında hile yöntemlerine başvuranların olduğunu söyleyen kasaplar da var.

"65 LİRAYA SATILMASI BAYA YÜKSEK"

Beşiktaş'ta kasaplık yapan Serkan Ekenek, kıymayı 50 liraya sattıklarını söyledi. Ekenek, "Hafta sonu uygulanacak yasaktan dolayı bir hareket var. Bu eskiye göre bir Ramazan ayı hareketliliği değil. Kıymayı 50 liraya veriyoruz. Kuşbaşıyı 55 liraya veriyoruz. Fiyat farkı genelde kiralardan dolayı oluyor. Bazı yerlerin kirası baya yüksek olduğu için etlere yansıyor. Bazı yerlerin kirası düşük olduğu için etlerden kısılıyor. Ayrıca ithal et biraz daha uygun olurken, yerli et pahalı oluyor. Şu an İstanbul genelinde kıyma 50 liradır. Kuşbaşı 55 ve 60 lira arasında değişiyor yerli üretimde. Bana göre kıymanın 65 liraya satılması baya yüksek. 55 veya 60 lira olması normaldir" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR KALİTEYE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Sarıyer'deki bir kasapta ise kıymanın kilosu 65 liradan satılıyor. Kasap Ali Tercanlı, fiyatların kaliteye göre değiştiğini ifade ederek, "Kıyma 65 lira. Kuşbaşı 70 lira. Kuzu 70 lira. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Her sene olduğu gibi Ramazan ayına göre fiyatlar değişiyor. Bu her sene olan bir şey" şeklinde konuştu.

"FARKLILIKLARIN NEDENİ İŞLETME GİDERLERİNİN YÜKSEK OLMASI"

Üsküdar'da dükkanı bulunan kasap Erdoğan Yalçınkaya ise son günlerde satışların yoğun olduğunu belirtti. "Satışlar yoğun. Olması gerekenden fazla. Bu da bizi korkutuyor. Hem temas hem de mesafe şartı açısından" diyen Yalçınkaya şunları söyledi: "İlk koronavirüs çıktıktan sonra mekanlar ve toplu tüketim yerleri kapandığı için fiyatlarda bir gevşeme, düşme oldu. Geçtiğimiz haftadan itibaren Ramazan ayının gelmesi ve üretimin de çok yüksek olmamasından kaynaklı artış olmaya başladı. Zaten etin tezgaha maliyeti belli. 50 lira olabilmesi söz konusu değil. İşletme maliyetini koyduğun zaman 52, 53 lira. Kimse zararına satış yapmayacağı için o gerçekçi bir fiyat değil. Bölgesel farklılıkların nedeni işletme giderlerinin yüksek olması. Mesela Bağdat Caddesi'ndeki dükkan kirasıyla Üsküdar'daki dükkan kirası bir değil. Birde serbest piyasa ekonomisi. Müşterinin tercihi. Birde et sektöründe kalite farkı var. Yöresel farklılıklar var. Mesela bir kasap Keşan kuzusu satıyorsa onu belli bir maliyetle elde ediyor."

"BU İŞİN HİLESİ ÇOK"

Kasap Erdoğan Yalçınkaya, hile yapanların olduğunu da belirtiyor. Yalçınkaya, "Meslektaşlarımı karalamak için söylemiyorum ama şöyle de bir gerçek var. Bakanlığın yaptığı incelemeler sonucunda tahlil ve tağşiş listesi belli. Bu işin hilesi çok. Burada en güzel denetleyici müşteri. Bakanlık gerekeni yapıyor. Ama bu kadar çok işletmeye de aynı anda birbirine yakın zamanlarda tahlil alıp onları inceleyebilmeleri de çok mümkün değil. Bu işin hileleri arasında dana döşünün içine hindi göğsü saran var. Mekan ve işletmelere kıymalarda tavuk, hindi taşı ya da dana yüreği kullananlar var. Biz bunları sektörün içinde görüyoruz. 'Niçin siz bu fiyata veriyorsunuz' diyorlar. Ben de o işletmelere 'et aldığınız yerin ürününü özel laboratuvarlarda siz kendiniz kontrol ettirebilirsiniz, etin içinde ne var' diyorum. Çünkü etin maliyeti belli. Bu maliyetin altına iniyorsa işin içinde başka şeyler arayacağız. Kimse ticari ortamda zararına bir iş yapmaz" şeklinde konuştu.

Vatandaş da fiyat farkının kira giderlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Beşiktaş'taki bir kasaptan kıyma alan bir vatandaş, "Bağcılar'daki ve Beşiktaş'taki işletmenin kira ücreti bir olmuyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. Burası benim bildiğim ve güvendiğim yer. Buradan alıyorum" şeklinde konuştu.

Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Kredi çekmeyi düşünen emeklilere, maaşlara haciz gelmemesi için kritik uyarı Ekonomi
Kredi çekmeyi düşünen emeklilere, maaşlara haciz gelmemesi için kritik uyarı
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Ekonomi
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Ekonomi
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Muhammet Emin Mustafa Şentop Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Eda Taşpınar Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 12:05:57. #1.14#
title