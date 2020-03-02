Koronavirüs nedeniyle İran sınırının kapanmasıyla kivi fiyatlarının yükselmesi bekleniyor

02.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:18

Türkiye'nin kivi ihtiyacının yüzde 50'sini Yalova'nın Subaşı beldesindeki bahçelerdeki üretim karşılıyor. Yalova'daki kivi üreticileri yıllık yaklaşık 40 bin ton civarında kivi üretiyor. Türkiye'nin yıllık 80 bin ton civarında ise kivi tüketimi bulunuyor. Geri kalan miktar ise ülkeye ağırlıklı olarak İran'dan giriyor. Ancak Türkiye'nin İran'da baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle sınırları kapaması sonrasında bu ülkeden kivi girişi de kesildi.

"KİVİ FİYATLARI ARTACAKTIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, bu durumun uzun sürmesi halinde kivi fiyatında yükselme yaşanabileceğini belirtti. Tunalı, "Yerli üretim kivileri alan satıcılar ihtiyaç duyulan diğer kısmı ise İran'dan ithal ediyor. Ancak İran'la koronavirüs nedeniyle şu anda sınır kapıları kapandığından ülkeye ithal kivi girişi ciddi oranda durdu. Şu an için eldeki kivi stokları yeterli. Ancak sınır kapıları uzun süreli olarak kapalı kalırsa kivi fiyatları da artacaktır" dedi.

Kaynak: İHA