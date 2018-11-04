Kişiye Özel Figür ve Tasarımlarla Otantik Tekne Üretiyor

Eskişehir'de bir sanayi sitesinde kurduğu atölyesinde otantik tekneler üretmeye başlayan 28 yaşındaki girişimci Halit Şahin, Türkiye'nin pek çok kentinden gelen siparişlere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Şahin, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim görmek için geldiği Eskişehir'de iş hayatına atılmaya karar verdi. Yurt dışında gezilerinde tarihi mirası yaşatan ülkelerin bunu ticarileştirdiklerini gözlemleyen ve otantik tekne üretme fikrini geliştiren Şahin, yaklaşık 6 yıl önce 5 kişilik ekibiyle bir şirket kurdu.

Şahin ve ekibinin bugüne kadar ürettiği 25 otantik tekne, başta İstanbul olmak üzere Antalya, Trabzon, Sakarya, İzmit, Giresun, Trabzon gibi denizi bulunan kentler ile Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir gibi Anadolu bozkırındaki kentlerdeki sularda yüzdürülüyor.

Polyesterden oluşan 15 kişilik, 14 metre uzunluğundaki bir tekneyi, 6 aylık çalışma sonunda üreten genç girişimci, yurt dışı pazarına açılmak için bir anlaşma sağladı. Şahin, Osmanlı, Selçuklu, Frig, Lidya motiflerinin yanı sıra kişiye özel tasarımların da işlenebildiği tekneleri yenilebilir enerjiyle hem çevreci hem de daha az yakıt tüketir hale getirmek için de kolları sıvadı.

"Bir tekne 6 ayda hazır hale geliyor"

Halit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim hayatı ve yurt dışında turizm destinasyonlarındaki gezileri sırasında ülkelerin tarihi miraslarını yaşattıkları ve ticarileştirdiklerini gözlemlediğini söyledi.

Türkiye'de tarihi miraslarını yaşatarak bunu turizmle birleştirme kararı verdiğini ifade eden Şahin, "Deniz taşıtlarında otantik tekne ve kayık üretme fikrini geliştirdim. 6 yıl önce işletmemi kurup üretime başladım. Bu zaman zarfında 5 kişilik ekibimle yaklaşık 25 tekne ürettik. Tekneler üretim merkezimize sıvı polyester halinde geliyor. Tonlarca polyesteri işleyerek tekneye dönüştürüyoruz. Yaklaşık 6 ayda 13-14 metrelik bir tekneyi hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

"Kişiye özel figür ve tasarımları da tekneye işliyoruz"

Şahin, özellikle denize ve dalgalara dayanıklı ürettikleri teknelerin tamamen polyester fiberden üretildiğinden uzun ömürlü olduğunu vurguladı.

Teknelerinin Selçuklu, Osmanlı, Frig ve Lidya dönemine ait motifler taşıdığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bölgenin kültürüne göre tasarımlar geliştiriyoruz. Kişiye özel figürleri de tekneye işliyoruz. Tasarımlarımız tamamen özgün. İstanbul, Sakarya, İzmit, Antalya, Giresun, Trabzon gibi birçok kente teknelerimiz hizmet veriyor. Teknelerimizi belediyeler ya da turizm işletmeleri ligi gösteriyor. Yakın zamanda yurt dışına da kayık göndereceğiz. Sultan kayıklarımıza olan ilgi beklediğimizden daha fazla oldu. Anadolu'nun ortasında tekne üreten bir firma olduğumuzu duyanlar şaşırıyor. Bundan sonra yeni ürün ve üretim teknolojileri kullanarak ürün gamımızı artırarak, yeni nesil motorlar destekli, yenilenebilir enerjinin kullanıldığı kayıklar üreteceğiz. Bu formda üretilen kayıklar hem çevreci hem de daha az yakıt tüketerek ekonomik anlamda verimli olacak. Bu özellikteki teknelerimiz için geliştireceğimiz projeyle KOSGEB desteği almayı planlıyoruz."