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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın

Koronavirüsle mücadele kapsamında devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektör, yüzde 40 ile imalat oldu. En çok başvuru yapan 2. sektör yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, 3. sektör yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek, 4. sektör ise yüzde 6 ile eğitim oldu.

20.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:22

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren ölümcül koronavirüs nedeniyle, hükümet bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda firmalara ekonomik destek vermek ve istihdamı korumak için Kısa Çalışma Ödeneği sistemi devreye alındı. 270 binden fazla firmanın başvuru yaptığı Kısa Çalışma Ödeneği hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, en fazla başvuruyu imalat sektörünün yaptığını söyledi.

İMALAT SEKTÖRÜ YÜZDE 40 İLE ZİRVEDE

Kısa Çalışma Ödeneği'nin sektörel dağılımına ilişkin konuşan Selçuk, "En çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektör; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz" dedi.

BAŞVURULARIN YARIDAN FAZLASINI 3'TEN AZ ÇALIŞANI BULUNAN FİRMALAR YAPTI

Firmaların çalışan sayısına göre dağılımından da bahseden Selçuk, "En çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51,3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28,3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10,8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6,4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90'ından fazlasını oluşturuyor."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu kararı ile üç aylık süre altı aya kadar uzatılabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
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Ekonomi Manşet

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