Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
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Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor

21.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:06

Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor Şanlıurfa'da kestane vitrinlerdeki yerini aldı Kestane mevsimi geldi Şanlıurfa'da havaların soğuk olmasıyla birlikte kış akşamlarının atıştırma yiyeceği olan kestane seyyar tezgahlardaki yerini aldı.

Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor

Şanlıurfa'da kestane vitrinlerdeki yerini aldı

Kestane mevsimi geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da havaların soğuk olmasıyla birlikte kış akşamlarının atıştırma yiyeceği olan kestane seyyar tezgahlardaki yerini aldı.

Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla kış akşamlarının atıştırma yiyeceği olan kestane seyyar tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahta mangal kömüründe pişirilen kestaneye vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kestanenin kilogramı 50 lira iken, çiğ kestane de 30 liradan satışa sunuluyor. C, B1 ve B2 vitaminleri açısından önemli bir protein yiyeceği olan kestane cilt sorunlarına ve bağışıklık sistemine iyi gelmektedir.

Kestane alan vatandaş Yılmaz Varlık, "Kestaneyi çok seviyorum. Yorgunluk veya bir hastalık hissettiğim zaman mutlaka kestane yiyiyorum. Ben 100 gram kestane aldım. Şanlıurfa'da havalar soğuduğu için insanlar kestaneyi tercih ediyorlar. Soğuk havada kestane sıcak olduğu için tüketiyoruz" dedi.

"Kestane sezonu başladı"

Havaların soğumasıyla kestane sezonunun başladığını belirten kestane satıcısı Müslüm Güneş, "Kestane sezonu başladı. 1 kilogram, yarım kilogram ve 100 gram olarak satış yapıyoruz. Kestanenin kilogramı 50 lira, 100 gramı 5 lira, ham şeklinde olanı ise 30 liradan satışa sunuyoruz. Kestane cilt hastalığına iyi geliyor. Bağışıklık sistemine iyi geliyor. Kestanelerimiz Aydın ve Bursa'da geliyor" diye konuştu.

Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor
Kış akşamlarının yiyeceği kestane ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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