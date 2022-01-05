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Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Valiliği himayesinde, Gölova ilçesinde hiç kayak yapmayan çocuklar, 'Kışlar Daha Güzel' projesi ile kayakla tanıştı.

GÖLOVA, SİVAS (İHA) - Sivas Valiliği himayesinde, Gölova ilçesinde hiç kayak yapmayan çocuklar, 'Kışlar Daha Güzel' projesi ile kayakla tanıştı.

Kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürülen öğrenciler, gündüz kayak eğitimi alırken akşamları ise öğretmenlerden; sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardımseverlik ve edep gibi değerleri öğreniyor. Proje ile Gölova Kaymakamlığı koordinesindeki 50 öğrenci kayak antrenörlerinden ders aldı. Eğitimler, diğer ilçelerinden gelecek öğrencilerin ardından sona erecek. Proje kapsamında toplamda bin öğrenci kayak eğitimi almış olacak. - SİVAS

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

Kırsaldaki öğrenciler kayakla tanışıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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