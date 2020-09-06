Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı The Land Of Legends Cup'ın final karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında ise kupa töreni düzenlendi. O törene ise kırmızı kostümlü karakter damga vurdu.

The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'u Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kupa töreni ise geceye damga vurmayı başardı. Maç sonu yapılan kupa seremonisinde Futbolculara kupayı veren kişi merak konusu oldu. Kırmızı bir kostüm giyen görevlinin kim olduğu daha sonrasında ortaya çıktı. EFSANE KARAKTER SARAÇOĞLU'NDA Fenerbahçeli oyunculara kupayı The Land of Legends Cup'ın efsanevi karakterlerinden King verdi. Oyun karakterinin görünüşü büyük ilgi toplarken sosyal medyada gündem oldu.