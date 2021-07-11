SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
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SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecekKırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecekAli Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-Kırıkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen başpehlivanlar, Ali Gürbüz ve İsmail Koç, finalist oldu.

SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek

Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-Kırıkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen başpehlivanlar, Ali Gürbüz ve İsmail Koç, finalist oldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında devam eden müsabakalarda yarı finale yükselen Ali Gürbüz ve Orhan Okulu, kurada eşleşirken favori güreşçilerin eşleşmesi erken final olarak yorumlandı. Yarı finalde İsmail Koç ile Faruk Koyuncu'da finale yükselmek için mücadele etti. Çayırda kıran kırana geçen müsabakalarda İsmail Koç, rakibi Faruk Koyuncu'yu yenerek finale adını yazdırdı.

70 DAKİKA SÜREN GÜREŞİ, GÜRBÜZ KAZANDI

Güreş severlerin erken final olarak yorumladığı Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun karşılaşması normal süresinde yenişme olmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda Ali Gürbüz ve Orhan Okulu su içtikleri için hakem tarafından sarı kart gördü. Maçın devamında ise Orhan Okulu'lu kule hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için 2 ihtar alırken Ali Gürbüz'de 1 ihtar ile müsabakaya devam etti. İki pehlivanın güneşin altında 70 dakika süren mücadelesinde Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu'nun arkasına geçerek aldığı puan ile adını finale yazdırdı.

SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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