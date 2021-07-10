Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak

- Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 53 Başpehlivan bugün er meydanına çıkıyor.

- Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak

EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 53 Başpehlivan bugün er meydanına çıkıyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde Başpehlivanlar saat 12.00'de er meydanına çıkacak. 53 Başpehlivanın katılım sağlayacağı güreşlerde gün boyunca 3 tur müsabakalar yapılacak.

Kırkpınar'da yoğun bir gün olacağını dile getiren Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "660. Tarihi Kırkpınar güreşlerimiz iki gündür devam etmekte. Toplamda 2 bin 160 pehlivan iştirak etmiş bulunmakta. 53 tane başpehlivanımız var. Bugün de inşallah saat 12.30 civarında başpehlivanlar kol bağlayacak. Bu kadar fazla katılımla, bu kadar yoğun katılımla ufak tefek hatalarımız oluyor. Ancak hata yapmamak için gayret gösteriyoruz. Kule temsilcilerimiz gözlemcilerimiz dahil 110 tane görevli arkadaşımız var federasyon personeli olarak. Bugün Başpehlivanlar 3 tur güreş yapacaklar, 16'ya düşüreceğiz. İnşallah yarın da yine 3 tur ile müsabakaları finallere taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı