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Kiraz üreticisi dertli...Hem üretim miktarı, hem de fiyat düştü

Kiraz üreticisi dertli...Hem üretim miktarı, hem de fiyat düştü Geçen yıl kirazın taban fiyatı 7 ile 12 TL iken, bu yıl 1 buçuk ile 5 TL oldu Ege bölgesinin önemli üretim merkezlerinden Simav'da kiraz üreticisi bu yıl umduğunu bulamadı Kütahya'nın Simav ilçesinde, yıllık kiraz üretiminin 15...

03.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:06

Kiraz üreticisi dertli...Hem üretim miktarı, hem de fiyat düştü

Geçen yıl kirazın taban fiyatı 7 ile 12 TL iken, bu yıl 1 buçuk ile 5 TL oldu

Ege bölgesinin önemli üretim merkezlerinden Simav'da kiraz üreticisi bu yıl umduğunu bulamadı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yıllık kiraz üretiminin 15 bin tondan 10 bin tona düştüğü ve bu yıl kiraz taban fiyatının 1,5 TL olduğu belirtildi.

Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü Muhtarı Bayram Karaduman, çiftçilerin bu yıl yüzünün gülmediğini, yağışların fazla olmasından dolayı rekoltenin düşük olduğunu ifade etti. Karaduman, "Virüsün etkisi ile karantinada olduğumuzdan dolayı çiftçilerimiz kiraz ağaçlarının bakımını yapamadı. Geçen yıl kirazın taban fiyatı 7 ile 12 TL iken, bu yıl 1 buçuk ile 5 TL. oldu. Her yıl yapılan masraf aynı olmasına rağmen, bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı çiftçi masrafını karşılayamadı. Geçen yıl sevindik ama, bu yıl kiraz fiyatları bizi üzdü" dedi.

Kiraz üreticisi Nevin Karaduman, virüs ve hava şartlarının yanı sıra tüccarların gelmeyişi sebebiyle kiraz fiyatlarının çok düşük olduğunu söyledi. Karaduman, "Geçen yıl kilogramı 7 ile 10 TL arasında olan kirazımız, bu yıl en düşük fiyatla 1 buçuk liradan alıcı buluyor. Gübresinin ve ilaçlarının masraflarını bile çıkarmadı, çiftçiye hiçbir faydası olmadı" diye konuştu.

Simav'ın Yaykın köyünde kiraz üretimi yapan 33 yaşındaki Şaban Özkan, çiftçinin perişan olduğunu belirterek, bu yıl ki kiraz fiyatlarının en fazla 5 ile 6 TL arasında değiştiğini çok nadir olarak 7 TL'den alıcı bulduğunu ifade etti.

Kirazı ile ünlü Yaykın köyünde 40 dekarlık bir alanda kiraz üretimi yapan Turgut Kahraman "Bu yıl ki kiraz fiyatları masraflarımızı karşılamıyor. 2 TL ile 5 TL arasında kiraz sattık. 35 bin TL masrafıma karşılık 20 bin TL topladım. Bu şekilde devam ederse zararımız çok fazla olacak. İşçi parasını bile ödeyemedik" şeklinde konuştu.

Kiraz üreticisi dertli...Hem üretim miktarı, hem de fiyat düştü

Kaynak: İHA

Manşet

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