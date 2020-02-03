Kiptaş, depremde evi zarar görenler için 185 bin liradan başlayan fiyatlarla daire satacak

03.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:10

Kiptaş, Çatalca'dan 5. Levent'e 6 farklı projede bulunan 272 daireyi, öncelikle İstanbul'da riskli yapı raporlu evlerde oturan mülk sahipleri için satışa çıkarıyor. İBB'nin "Önceliğimiz Deprem" diyerek hayata geçirdiği "Deprem Seferberlik Planı" kapsamındaki kampanya ile mevcut yapı stoğunun verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. İBB iştiraki Kiptaş, konut kampanyası ile olası İstanbul depremi konusunda farkındalığı artırmak, yapı güvenliği bilincini üst seviyeye taşımak istiyor.

Kiptaş, kampanya kapsamında, muhtelif bölgelerde, 83 ile 166 m² arasında değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 272 daire satışa sunacak. Bu dairelerin çoğunluğu hemen teslim avantajına sahipken, kalan projelerin de bu yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Depreme dayanıklı yapıların bir diğer önemli özelliği, enerji kimlik belgesine sahip olması. Bu belge ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanırken, enerji israfı önlenerek, çevre de korunuyor.

UYGUN FİYAT VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kiptaş, riskli yapılarda yaşayanların kısa süre içinde güvenli konutlara geçebilmesi için kampanyada uygun ödeme koşullarının sağlanmasına büyük önem gösterdi. Kampanya kapsamındaki dairelerin fiyatı 185 bin liradan başlıyor. Peşin alımlarda %10 olmak üzere, değişen peşinat tutarına göre farklı indirim oranları bulunuyor. 24 ay vade farksız, 36, 48 ve 60 ay için 0,75 faiz oranı ve banka masrafsız sabit ödeme imkanı sağlanıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ

Her bütçeye ve kesime hitap eden projelerle ilgili bilgiler, KİPTAŞ'ın (kiptas.istanbul) internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Ayrıca; 3 Şubat – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında Merkezefendi'de bulunan Kiptaş Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, detaylı bilgi almak mümkün. Kampanya kapsamında; 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren, İstanbul'da oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak.

SOSYAL KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE KAYNAK YARATILACAK

2019'un Ağustos ayında göreve gelen Kiptaş yönetimi; şeffaf ve açık iletişimi ilke edinerek, birinci önceliğini sosyal konut projelerine verirken, kentsel dönüşüm ile de depreme dayanıklı konut sayısını artırmayı amaçlıyor. Satış kampanyasından elde edilecek gelir de bu projelere kaynak yaratmak için kullanılacak.