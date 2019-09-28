Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek

28.09.2019 11:12

Haberler.com/Zehra YAŞIK

Kim Kardashian'ın hazırladığı vücut şekillendirici SKIMS marka korse koleksiyonu Eylül ayında satışa çıktı. Kelimenin tam anlamıyla kapış kapış satılan ürünlerden Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazanarak yeni bir rekora imza attı. Kardashian'dan yeni markası için flaş bir adım geldi. Ünlü yıldız korse markasını Türkiye'de üretecek.

ERMENİSTAN'DA ÜRET ÇAĞRISI YAPTILAR

Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, korse markası "SKIMS"i Türkiye'de üreteceğini açıkladı. Daha önce Osmanlı'da Ermeni soykırımı yapıldığını savunan Kardashian'a Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, "Ürünlerini Ermenistan'da üret" çağrısı yaptı. Kardashian ise "Üretim için en iyi sonucu Türkiye'de alacağımızı belirledik" dedi.

JAPONLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Kardashian, bu yeni serisinin ismi nedeniyle eleştirilmişti. Yıldız isim yeni vücut şekillendirici serinin ismini Japonların milli kıyafetiyle aynı adı taşıyan "Kimono" olarak belirlemişti. Fakat bu isimle Japonların tepkisini çeken Kim Kardashian, koleksiyonun adını SKIMS Solutionwear olarak değiştirdi.