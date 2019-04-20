Köyde Katran Üreten Tek Kişi! Kilosunu 200 Liradan Satıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Gülser Şahin, 54 yıldır katran yapıyor. Kurumuş andız dallarını tek tek topladıktan sonra zorlu bir çalışmadan sonra ürettiği katranı kilogramını 200 liradan satıyor.

"YARIM KİLOSUNU 100 LİRAYA VERİYORUZ"

Katran üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirten Şahin, "74 yaşındayım, 20 yaşımdan beri bu katranı yapıyor. Andıç ağaçlarının kurularını keserek, tek tek topluyoruz. Daha sonra eve getiriyorum. Evde kıymık kıymık kesiyorum. Tenekeye yerleştiriyorum, daha sonra bir 20 santim derinliğinde bir çukur kazıyorum. Çukurun içine kazan koyuyorum. Kazanın üstüne tenekeyi kapatıyorum. Tenekeyi kapattıktan sonra, hava almasın diye çamur ile etrafını sıvalıyorum. Sıvadıktan sonra ateşi yakıyorum. Ateşi iki üç saat söndürmüyoruz. Ondan sonra soğumaya bırakıyorum. Katranı arıcılar kullanıyor. Hayvanlar rahatsız olduğu zaman hayvanlara veriliyor. Hayvanların yarasına ve diş diplerine sürülüyor. Yarım kilosunu 100 liraya veriyoruz." dedi.

"YENİLERE ÖĞRETMEK İSTİYORUM AMA YAPMAK İSTEMİYORLAR"

Köyde bu işi yapan tek kişi olan Şahin, yeni neslin işi öğrenmek istememesinde dertli. Öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: "Bu köyde bunu bir ben yapıyorum, eski nesiller gitti. Yenilerden pek öğrenen yok, pek zahmetli diye yapmak istemiyorlar. Ben yeni nesle öğretmek istiyorum, ama çok zor diye yapmak istemiyorlar."

Kaynak: İHA