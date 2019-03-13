Kilis'te 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Kilis'te 6 aylık geçici iş için 300 işçi alınacağını duyanlar soğuk havaya aldırmadan geceden sıraya girerek İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kilis'te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için kuyruk oluşturdu.
NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
Kilis Belediyesinde 6 ay çalışacak 300 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar soğuk havaya rağmen sıraya girdi. Vatandaşların bizzat müracaat edebilecekleri, isteyenlerin de internet üzerinden 15 Mart tarihine kadar kayıt yaptırabilecekleri öğrenildi. 10 Nisan tarihinde noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması bekleniyor.
Kaynak: İHA