Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?

01.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 'deprem vergisi' tartışmaları sürüyor. Elazığ'da 24 Ocak günü yaşanan ve 41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem vergileri nereye gitti?" tartışmalarını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak "Van'a 20 katrilyon para harcadık" dedi. Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı konuşmada, "O zaman ben de bir soru daha yöneltiyorum. Madem Van'a bu kadar para harcadın. Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?" diye sordu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından deprem konulu bir toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen deprem vergileri tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.

"YÖNETİCİLER KENDİ PARASINI DEĞİL, BİZİM PARAMIZI HARCIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz vergi ödüyoruz, eyvallah. Sanmayın ki sadece büyükler vergi ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. 82 milyonuz, 82 milyonumuz da vergi öderiz. Deprem vergisi de ödüyoruz, Özel İletişim Vergisi. Dedim ki; Bu vergiler ne oldu? Bu vergilerle ne yaptınız? Yine kıyamet koptu. Yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Arkadaşlar, bu vergiyi sadece ben ödemiyorum. Sadece siz de ödemiyorsunuz. Vatandaş olan herkes ödüyor vergiyi. E bir vergi nereye harcanıyor bunu da bilmek bizim hakkımız. Demokrasinin bir gereğidir. Ben vergimi ödüyorsam, devleti yönetenlere de soracağım: Arkadaş bu vergiyi nereye harcadın? Çünkü yöneticiler kendi cebindeki parayı harcamıyor. Bizim paramızı harcıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Van depreminde neler yaptığımızı biliyor musun?" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biliyorum kardeşim, biliyorum. 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deniyor ki 'Oraya 20 milyar dolar yani 20 katrilyon para harcadık.' Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soru şu: Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Kriz yönetimi ayrıdır, önlem almak ayrıdır.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Şimdi sorun 'Van depreminden haberin var mı?' diye, inanın yoktur. Van depreminde yaklaşık eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor deprem için topladığınız paraları nerelere harcadınız. Yerine gittiği gibi milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Van'da, Edremit diye bir ilçe var sorun bilmez. Bu ilçeyi adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik." dedi.

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