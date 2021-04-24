Kılıçdaroğlu'ndan Thodex vurgunuyla ilgili bomba yorum: Burada kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak
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Kılıçdaroğlu'ndan Thodex vurgunuyla ilgili bomba yorum: Burada kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçmasını değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırmızı bültenle arıyoruz' diyorlar, öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu? Vurgunu vurdu. Bu adam ne yapacak biliyor musunuz? Burada kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu "Gündem Özel" programına konuk oldu. Yerli kripto para borsası Thodex ile 2 milyar dolar vurgun yapan Faruk Fatih Özer konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi.

"BU ADAMIN AYAĞINA NEDEN KELEPÇE TAKMADIN"

Hükümetin gündem yaratmak istediğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Acaba toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim?'… 'Emekli amiraller bildiri yayınladı, 80 yaşında hastanede yatan emekli amiral darbe yapacak…' Nedir Allah aşkına bu? Ayağına elektronik kelepçe takıyor; peki bu adama (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) neden takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama neden (elektronik kelepçe) takmadın? Niye sormadın, 'ya arkadaş sen kimsin?' Bu ülkenin maliyesi nerede ya?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KENDİSİNİ KORUYAN SİYASİLERİ YURT DIŞINDA AĞIRLAYACAK"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "2 milyar dolar tokatlayacaksın, vuracaksın parayı, götüreceksin, kaçacaksın; 'efendim biz kırmızı bültenle arıyoruz'… E ara, öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu? Vurgunu vurdu. Bu adam (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) ne yapacak biliyor musunuz? Burada tokatladığı ve kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Thodex vurgunuyla ilgili bomba yorum: Burada kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak
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