Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Galatasaray'a Kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Ligin 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, Galatasaray Futbol Takımının 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğundan dolayı tebriklerini ileterek UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takıma başarılar diledi.
Kaynak: AA
YORUMLAR (14)
-
en büyük aslan cim boooom. HER ŞEY GÜZEL OLACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ŞİKE BAHÇENİN İBAN NUMARASINI YAZARMISINIZ? FİLİSTİNE YARDIM ETMETECEĞİM BU SENE, ÖNCE KENDİ AÇIMIZI DOYURACAZ. . . DİNİMİZ BUNU GEREKTİRİYOR. RAMAZAN AYI AÇLARA YARDIM ETMEK LAZIM. . . . .Cevap Yaz 6 4 Yayından KaldırGALATASARAY: ÜNCE TIRABZONUN KUPASINI VERİN SONRA KONUŞUN4 Yayından KaldırGS: ZIRTO BİLEKLİLE DİLENMEYİ BİRMİ SAYIYORSUN SİZ RESMEN DİLENİYORSUNUZ2 Yayından KaldırFENEROLGÖLGEOLMA: bileklik satan aç köpekler vardı noldu onlara gönder o parayı sen ilk aç gözlü terimi doyur3 5 Yayından Kaldır