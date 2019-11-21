Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Bütçede para var

21.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:08

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarın EYT sorununun ne olduğunu bilmediğini söyledi. EYT için bütçede para olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün mesele şu, parayı kimin için kullanacağınız önemli" dedi.

Kılıçdaroğlu EYT konusunda şunları söyledi:

"EYT'nin sorunu ne onu bilmiyorlar. Sorunu ne? Sorunu şu, beni işten attılar iş bulamıyorum. 'Kusura bakma sen yaşlısın, senden gençler var' diyorlar. Devlete gidiyor, 'Sen daha gençsin seni emekli edemiyoruz' diyorlar. Nasıl geçinecek? Aile sigortasıyla. Aile sigortası, uluslararası çalışma örgütünün kabul ettiği bir sözleşme. Yaşlılık, emeklilik, ölüm, işsizlik gibi...

"AİLE SİGORTASI OLURSA BU SIKINTILAR KALMAZ"

Diyelim ki işsiz kaldın, işsizlik sigortasına başvuruyorsun. 10. aydan sonra devreye aile sigortası giriyor. Emekli oluncaya kadar bütün harcamaları karşılıyor. Çocuk sayısına göre de harcamaları karşılıyor. Aile sigortası olursa bu sıkıntılar kalmaz.

"PARAYI KİMİN İÇİN KULLANACAĞINIZ ÖNEMLİ"

EYT'li iş bulsa dahi çalışmak istemiyor. Çalışıp daha fazla prim öderse emekli olduğunda neden daha uzun süre prim ödedi diye cezalandırılıyor ve emekli aylığı düşük oluyor. İki maaş ikramiye vereceğiz dedik kıyameti kopardılar. Bütçede para var. Bütün mesele şu, parayı kimin için kullanacağınız önemli."