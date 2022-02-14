Kılıçdaroğlu'na 'faturanı ben ödeyeceğim' diyen Hasan Çilez'e yorum yağmuru: Benim faturamı da öde!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile yüksek elektrik faturalarına tepki göstermiş ve zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğini söylemişti. "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline" sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu'na destek veren de oldu, tepki gösteren de. Kılıçdaroğlu'na en sert tepkilerden biri de AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'den gelmişti.

"SENİN ELEKTRİK PARANI BEN ÖDEYECEĞİM"

Çilez, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu Twitter hesabından alıntılayarak "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa 'Ben yaptırdım' demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM FATURAMI DA ÖDE"

Kemal Kılıçdaroğlu'na "Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim" diyen Hasan Çilez ise adeta yorum yağmuruna tutuldu. Çilez'in alıntılayarak attığı tweet'e cevap veren kullanıcılar, "Benim faturamı da öde" dedi.