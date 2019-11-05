Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum

05.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin RTÜK üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürüldüğünü, yargıya başvurduklarını belirterek, "Dünyanın parası var, çok büyük imkanları var, aldıkları aylık olağanüstü. Her partiden üye seçildi bizden de iki tane var, biri Faruk Bildirici. Gönderdik. Fakat gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor ve dolayısıyla bunun doğru olmadığını, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunu seslendirdi, bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunun için 'sen misin' dediler, RTÜK üyeliğini düşürdüler. Parlamentonun üzerinde gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerine çalıp oynuyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki bundan sonra gelenler de aynı iddiaları sürdürmeyecekler. Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor, doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip, RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, 'buradan istifa et' dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al" diye konuştu.

"DARBE GİRİŞİMİ ADİL ÖKSÜZ YAKALANMADAN AYDINLIĞA KAVUŞMAZ"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adil Öksüz'ün ismini defalarca dile getirdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kişinin 15 Temmuz günü "Kazan'a arsa bakmaya gittiğini" söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, o gün yakalanan herkese kelepçe takılırken Adil Öksüz'e takılmadığına dikkati çekerek "Adil Öksüz'ün kim olduğunu herkes çok iyi biliyor orada ama özel korumaya alınıyor. Öksüz'ün iki cep telefonu var. Diğerlerinin cep telefonları toplanıyor, beyefendinin iki cep telefonu var. Öksüz'ün ayrıca konum belirleme konusunda özel bir cihaz olan GPS cihazı var. Onu Adil Öksüz nereden buldu? Hangi kamu kurumu GPS cihazını Öksüz'e verdi? Bunu defalarca sordum. Öksüz'ün ifadesi dahi alınmadı." dedi.

Kayınpederi, kayınvalidesi bulunmasına rağmen Öksüz'ün bulunamadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bulmak istemediler. O nedenle 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz. Ben bunu dile getirdiğim zaman dediler ki 'Adil Öksüz hakkında soruşturma açıldı.' O dönem kullandığım cümle, 'Siz, onu benim külahıma anlatın.' Şimdi külahıma anlattılar. Adil Öksüz'ü kaçıranların tamamı serbest bırakıldı. Hava Harp Okulu öğrencileri, yazarlar, çizerler, avukatlar niye içeride? En önemli kişi, olayı aydınlığa kavuşturacak kişi serbest bırakılıyor, serbest bırakanların tamamı beraat ediyor ama Hava Harp Okulu öğrencileri hapiste ne için? Hangi gerekçeyle? Bu mudur adalet? Adil Öksüz gerçeği aydınlanmak zorundadır."

ÇİFTÇİLERE SESLENDİ: NEDEN HAKKINIZI İSTEMİYORSUNUZ?

Kılıçdaroğlu, "Seçim öncesi 'deponun yarısı sizden yarısı bizden' dediler. Hani ne oldu bu sözler? Çiftçiyi çantada keklik olarak görüyor. 'Nasıl olsa bana oy verir' diye düşünüyor. Yurt dışından patates, mısır, buğday getiren, et ithal eden adama oy mu verilir? Ayrıca senin hakkın var. Parlamento kanun çıkarmış. 'Milli gelirin yüzde biri oranında çiftçiye teşvik verilir' diyor. Verilmiyor bu para. 2020 bütçesi geldi, normalde olması gereken destek 48 milyar 700 milyon lira. Bütçeye konulan ödenek 22 milyar lira. Neden hakkını istemiyor, hakkına sahip çıkmıyorsun? Sen hakkına sahip çıkmadıkça ensene vurup ağzındakini alırlar" diye konuştu.

"ZAM GELİYOR ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Yıllık enflasyonun yüzde 8,55 olarak açıklandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, çiftçi, esnaf, emekli, pazara gidip alışveriş yapan kadın-erkeğin inanıp inanmayacağını bilmediğini ancak kendisinin buna inanmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, yeniden değerleme oranının belirlendiğini, vergi cezalarının yüzde 22,58 arttığını anımsatarak, "Devletin işine gelince zam yapıyor, vatandaşa gelince yüzde 8,55 enflasyon. AK Parti'li ve ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, bu tabloyu ortaya çıkaranlara destek vermek, bu tabloyu savunmak anlamına gelir. Bu tablo, vatandaşın kaldıracağı tablo değil. Komik hale bakın, zam geldikçe enflasyon düşüyor. Dünyada yeni bir model geliştirdik herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bir yılda bulgura yüzde 27,34, makarnaya yüzde 19,89, sarımsağa yüzde 201,45, elektriğe yüzde 18,92, doğalgaza yüzde 22,65, otoban geçiş ücretlerine yüzde 40,87, köprü geçiş ücretlerine yüzde 133,72, cep telefonu görüşme ücretlerine yüzde 34,18 zam geldiğini belirtti.

Kaynak: AA