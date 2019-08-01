Kick boksçu Cesur Turgay'ın son videosuna tepki yağdı!
4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Cesur Turgay'ın son videosu tepkilere neden oldu. Turgay, kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan tır şoförünü önce aşağı indirdi, daha sonra yumruk atarak yere serdi. Cesur Turgay, gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.
'Yüreğin Kadar' adlı televizyon programına katılarak ünlü olan Cesur Turgay'ın son icraatlari tepkilere neden oldu.
2016 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen Cesur Turgay'ın yeni görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Trafikte tartıştığı insanları araçlarında ya da indirerek döven ve bu anları YouTube kanalında paylaşan Cesur Turgay'ın bu paylaşımları tepki topladı.
TÜM VİDEOLARI SİLDİ
İnsanları dövüp video çektiren ve o anları internette paylaşan Cesur Turgay, son paylaştığı tartıştığı tır şoförüne hiç beklemediği bir anda yumruk atarak yere düşürdü ve bu anları videoya çketirdi. Ancak gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.
BUGÜNE KADAR HİÇBİR YASAL İŞLEM YAPILMADI
İnsanları dövüp, videolarını çektiren ve herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Turgay hakkında bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılmadı.
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bundan sporcu değil ancak travesti olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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bokscuymus allah akıl fıkır versın o 8 kişi son surat dalsalardı bakalım onu nasıl edıyorlardı kısıde kafasını egmıs yumrugunu yemıs yazıklar olsun cınsıyetınızeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aşağıllik adam. Sana adam demek bile fazla. Millete saldiriyor. Yok mu bir babayiğit savcı şu adamı hapse atsınCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bir günde jetli denk gelirse o zaman videoyu izleriz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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birgün birine denk gelir 2 parmağı ile indirir bu şahısıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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1 kurşun 4tl olm. denk gelme.Cevap Yaz 41 Yayından Kaldır
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Aynen!! hiç acımam1 Yayından Kaldır
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SONRA NİYE ÖLMÜŞ DEMEZKER ÖLDÜRMÜŞ DERLER.20 1 Yayından Kaldır
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LİSANSI ELİNDEN ALINMALICevap Yaz 36 1 Yayından Kaldır
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bir baba yiğit elbet karşısına ALLAH ın izni ileCevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır