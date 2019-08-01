Kick boksçu Cesur Turgay'ın son videosuna tepki yağdı!

4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Cesur Turgay'ın son videosu tepkilere neden oldu. Turgay, kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan tır şoförünü önce aşağı indirdi, daha sonra yumruk atarak yere serdi. Cesur Turgay, gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.

1.08.2019 17:37
Kick boksçu Cesur Turgay'ın son videosuna tepki yağdı!

'Yüreğin Kadar' adlı televizyon programına katılarak ünlü olan Cesur Turgay'ın son icraatlari tepkilere neden oldu.

2016 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen Cesur Turgay'ın yeni görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Trafikte tartıştığı insanları araçlarında ya da indirerek döven ve bu anları YouTube kanalında paylaşan Cesur Turgay'ın bu paylaşımları tepki topladı.

TÜM VİDEOLARI SİLDİ

İnsanları dövüp video çektiren ve o anları internette paylaşan Cesur Turgay, son paylaştığı tartıştığı tır şoförüne hiç beklemediği bir anda yumruk atarak yere düşürdü ve bu anları videoya çketirdi. Ancak gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR YASAL İŞLEM YAPILMADI

İnsanları dövüp, videolarını çektiren ve herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Turgay hakkında bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılmadı.

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