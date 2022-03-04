Khabib'in savaş umurunda değil! Dünyaca ünlü dövüşçüye tepkiler çığ gibi
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Ukraynalı MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği şiddetli saldırılara sessiz kalan UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Potieria, "Milyonlarca kişi seni izledi, seni idol edindi. Birçok dövüş sanatları salonunda örnek olarak gösterildin." dedi. Ukraynalı dövüşçünün bu sözleri sosyal medyada birçok kişiden destek aldı.
Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya spor dünyasından tepkiler çığ gibi yükselirken son olarak MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, bu tepkilere katılarak sesini çıkarmayan dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a sert sözlerle yüklendi.
"KARİYERİNE UKRAYNA'DA BAŞLADIN"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Potieria, "Milyonlarca kişi seni izledi, seni idol edindi. Birçok dövüş sanatları salonunda örnek olarak gösterildin. Kariyerine Ukrayna'da başladın. Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın. Ve şimdi sessizsin..." ifadelerini kullandı.