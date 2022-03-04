Khabib'in savaş umurunda değil! Dünyaca ünlü dövüşçüye tepkiler çığ gibi

Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya spor dünyasından tepkiler çığ gibi yükselirken son olarak MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, bu tepkilere katılarak sesini çıkarmayan dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a sert sözlerle yüklendi.

"KARİYERİNE UKRAYNA'DA BAŞLADIN"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Potieria, "Milyonlarca kişi seni izledi, seni idol edindi. Birçok dövüş sanatları salonunda örnek olarak gösterildin. Kariyerine Ukrayna'da başladın. Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın. Ve şimdi sessizsin..." ifadelerini kullandı.