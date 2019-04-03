Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin

Ali Abdelaziz, McGregor'ın Khabib Nurmagomedov'un eşi için yaptığı ve daha sonra sildiği "Senin karın bir havlu dostum" paylaşımına adeta ateş püskürdü.

Abdelaziz konuyla ilgili olarak, "Bu adam birinin karısına hakaret ediyor ve dini ve inancıyla dalga geçiyor. 1,5 milyar Müslümana hakaret ettiğinin farkında değil. Şimdi s.çtın Conor, bakalım medya şimdi ne yazacak. Sen bir tecavüzcü ve f....enin tekisin." yorumunu yaptı.