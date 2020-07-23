Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren futbolcu Kevin Prince Boateng, takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden tecrübeli oyuncuya takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA