Kerem Kamal'dan bronz madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul BŞB güreşçisi Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin'i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya Türkiye'nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.

(Mürselin Kılıç/İHA)

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