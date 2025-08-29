Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi merak edilirken, taraftarlar oyuncunun Flightradar24 üzerindeki uçuş bilgilerini ve takip kodunu araştırıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu ne zaman Fenerbahçe'ye İstanbul'a gelecek, Kerem Aktürkoğlu uçak takip kodu ne (Flightradar24)?

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİS BEDELİ

Spor basınında yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe ile Benfica arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro garanti ücret ve 2,5 milyon euro bonus içeren bir anlaşma sağlandı.

TAKIMDAN AYRILIŞI

Milli futbolcu, bu sabah Benfica tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Antrenmana çıkmadan önce eşyalarını toplayan Kerem Aktürkoğlu, ayrılığını netleştirmiş oldu.

TÜRKİYE'YE GELİŞİ

26 yaşındaki yıldız oyuncunun çok kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İlk olarak Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak, ardından ise A Milli Takım'ın kampına katılacak.

UÇUŞ BİLGİLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a gelişine dair uçuş bilgileri ve takip kodu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.