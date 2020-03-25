Kent genelinde gıda denetimleri artırıldı
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.
25.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:37
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Yapılan denetimlerde Gıda işletmelerine maske takmanın ve hijyenin önemini anlattık" dedi.
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Kaynak: Dunya.com