Kent genelinde gıda denetimleri artırıldı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Yapılan denetimlerde Gıda işletmelerine maske takmanın ve hijyenin önemini anlattık" dedi.