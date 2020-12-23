Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

23.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:19

- Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü ve aynı zamanda da milli takım antrenörü olan Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

- Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü ve aynı zamanda da milli takım antrenörü olan Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü 53 yaşındaki Kenan Balcıoğlu, dün akşam saatlerinde Ünye Kapalı Spor Salonu'nda kap krizi geçirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 35 yıldır Wushu başta olmak üzere Kick Boks, Muay Thai gibi uzak doğu sporlarını gençlere sevdiren dünya, Türkiye şampiyonları yetiştiren, aynı zamanda İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü olan Kenan Balcıoğlu'nun ani ölümü spor camiasını yasa boğdu. Ünye eski lastik fabrikasında çalışan merhum Dursun ve Fadime Balcıoğlu'nun eşi, öğretmen Sinan ve okul yardımcı personeli Adnan Balcıoğlu'nun kardeşi Kenan Balcıoğlu, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yiğitler Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Ordu İl Gençlik Müdürü Mustafa Genç, Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt, kurum amirleri, Ünye'de bulunan spor kulüpleri başkan ve yöneticileri, sporcular, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze törenine ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da çelenk gönderdi.

Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Coşkun Sabah Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:19:19. #1.14#
title