Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

- Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü ve aynı zamanda da milli takım antrenörü olan Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

- Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü ve aynı zamanda da milli takım antrenörü olan Kenan Balcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü 53 yaşındaki Kenan Balcıoğlu, dün akşam saatlerinde Ünye Kapalı Spor Salonu'nda kap krizi geçirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 35 yıldır Wushu başta olmak üzere Kick Boks, Muay Thai gibi uzak doğu sporlarını gençlere sevdiren dünya, Türkiye şampiyonları yetiştiren, aynı zamanda İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Dövüş Sanatları Antrenörü olan Kenan Balcıoğlu'nun ani ölümü spor camiasını yasa boğdu. Ünye eski lastik fabrikasında çalışan merhum Dursun ve Fadime Balcıoğlu'nun eşi, öğretmen Sinan ve okul yardımcı personeli Adnan Balcıoğlu'nun kardeşi Kenan Balcıoğlu, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yiğitler Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Ordu İl Gençlik Müdürü Mustafa Genç, Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt, kurum amirleri, Ünye'de bulunan spor kulüpleri başkan ve yöneticileri, sporcular, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze törenine ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da çelenk gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP