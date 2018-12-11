Kelle Peyniri" Coğrafi İşaret Alacak

Manyas'ta, farklı ve zengin lezzeti nedeniyle tercih edilen ilçeye özgü kelle peynirine coğrafi işaret almak için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığında, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş ve ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla ilçedeki Öğretmenevi'nde toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Fevzi Karakaş, ilçeye özgü kelle peynirine coğrafi işaret alacaklarına inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlçeye has üretim şekli ve bunun yanı sıra çeşitli aromatik bitkilerin yer aldığı, ilçemiz meralarındaki bitki örtüsü peynirimize ayrı bir tat katmaktadır. Biz çevrede kelle peyniri olarak satılan ürünler gibi bugün imal edip yarın satışa çıkarmıyor, ilkbahar aylarında elde edilen sütlerden yapılan kelle peynirimizi 4-5 ay süreyle salamura yaparak, uzun emekler sonrası özenle tüketiciye sunuyoruz. Bu nedenle coğrafi işaret bizim hakkımızdır. Bunu alacağımızdan da umutluyum. Amacımız üreticilerimizin emeğinin karşılığı olan kelle peynirimize coğrafi işareti almak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Toplantıya, Bandırma Ticaret Odası (BTO) Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Adil Levent Coşkun, BTO Genel Sekreteri Serap Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ile süt işletme sahipleri de katıldı.