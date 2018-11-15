Keleş Şube Müdürleri ile Biraraya Geldi

Şube müdürleri ile bir araya gelen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sakarya'nın Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şube müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik ve daire başkanları da katıldı. Yerel yönetimler için seçim atmosferine girildiğini söyleyen Dr. Rüstem Keleş, "Seçim siyasi bir süreç. Bizler seçimleri düşünmeden işlerimizi en iyi şekilde yapmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da ileriye taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

SASKİ olarak her adımı geleceği düşünerek ve planlı bir şekilde attıklarını belirten Keleş, "Devletimizin ve milletimizin kaynaklarını en verimli ve doğru şekilde yönettik. Kararlarımızı verirken kurumumuzun en alt kademesinden en üst kademesine kadar çalışanlarımızla istişarelerde bulunmaya büyük önem verdik. Bu mekanizma Büyükşehir Belediyesi ve kurumumuzda en iyi şekilde yerleşmiş ve işlerlik kazanmış durumda. Böylelikle Sakarya şu anda Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden birisi konumunda. Çevresiyle, suyuyla, mimarisi ve coğrafi özellikleriyle diğer şehirlerden ayrılıyor. Ayrıca ilklere imza atmamız cesaretimiz, yüksek istişare kapasitemiz ve yeniliklere açık olmamızdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Rüstem Keleş sözlerinin devamında, "Musluklarından doğrudan su içilebilen nadir şehirlerden biriyiz. Atıksu arıtma oranı, çevreyi koruma ve imar düzeni bakımından ileri seviyelerdeyiz. Yatay mimari anlayışı çevre ve insan odaklı bir anlayış. İmar planları ahlaki arka plan ve gelecek büyüme göz önüne alınarak yapılmalı. Biz bunu en doğru şekilde yapmaya gayret ediyoruz. SASKİ olarak şehrimizin 100-200 yılını garanti altına alacak birçok önemli projeyi hayata geçirdik ve bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların önemini vatandaşlarımıza en güzel şekilde anlatmamız, hizmetlerimizden vatandaşlarımızı haberdar etmemiz gerekiyor. Hazırladığımız ve hayata geçirdiğimiz projeler ince analizlerimizin ve proaktif yönetim anlayışımızın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu nedenle tüm yatırımlarımız son derece yerinde yatırımlar. Büyükşehir sınırları tüm şehri kapsamadan önce de biz tüm il ölçeğini göz önüne alarak projeler hazırlamaya başlamıştık. Şu anda bunun büyük faydasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlere 24 saat birinci su ulaştırdıklarını belirten Keleş, "Kendi evlerimizde çocuklarımıza içiremeyeceğimiz suyu vatandaşlarımızın musluklarına veremeyiz. Biz bu anlayıştan asla taviz veremeyiz. 24 saat 365 gün musluklardan içilebilir su sağlıyoruz. Çevreyi koruyor, doğayı kirletebilecek unsurları takip ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Yatırımlarımız neticesinde su kaynaklarımıza atıksu karışmıyor. Bu anlayışımıza her daim sahip çıkmamız gerekiyor. Böylelikle perspektifimizi kaybetmeden hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşmamız kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu. - SAKARYA