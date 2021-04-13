Keçiboynuzu Demreli kadınlara gelir kapısı olacak
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Keçiboynuzu Demreli kadınlara gelir kapısı olacak

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Keçiboynuzu Demreli kadınlara gelir kapısı olacak

Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar projesi kapsamında Demre'de yetişen keçiboynuzunun değerlendirilerek, ekonomik yoksunluk çeken ailelere katkı sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar projesi kapsamında Demre'de yetişen keçiboynuzunun değerlendirilerek, ekonomik yoksunluk çeken ailelere katkı sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Projeyle ilgili Demre'de muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın uygulayıcısı olduğu, "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar" projesinin kapsamı genişliyor. Korkuteli'de KORKOOP ile yürütülen başarılı çalışmaların ardından diğer ilçelerdeki kadınları da üretime teşvik için projeler geliştiriliyor. Bu kapsamda Demre' yetişen keçiboynuzunun değerlendirilmesi ve sosyoekonomik yoksunluk içerisinde olan ailelere katkı sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

"Muhtarlarla işbirliği"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Demre'deki muhtarlarla bir araya gelerek, projenin uygulanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlara Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar' projesi anlatılarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesi ve vatandaşların müracaatlarının alınması konusunda işbirliği konuları değerlendirildi. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine destek olmayı amaçlayan projenin bölgeni sosyal kalkınmasına somut katkılar sunması bekleniyor. - ANTALYA

Keçiboynuzu Demreli kadınlara gelir kapısı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:29:00. #1.16#
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