KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Temmuz'a uzatıldı
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KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Temmuz'a uzatıldı

KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Temmuz'a uzatıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 26 Temmuz gün sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan, 2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar verilebilecek.

2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Temmuz'a uzatıldı - Haberler Ekonomi
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