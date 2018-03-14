Kayyum Atanan Şirketler Büyüdü"

SEBAHATDİN ZEYREK - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin ciro ve istihdam bazında ortalama yüzde 30-35 büyüdüğünü, gayri faal durumdaki 320 firmayla ilgili tasfiye sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yöneticilerinin tutuklanması sonrası kayyum atanan Aynes Gıda şirketinin tesislerini ziyaret eden Gülal, AA muhabirine, TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerle ilgili bilgi verdi.

Halen TMSF kayyumunda yönetilen 981 şirketin bulunduğunu, bunların aktif büyüklüğünün 49,6 milyar liraya ulaştığını dile getiren Gülal, toplam istihdam rakamının da 50 bine yaklaştığını belirtti.

Faaliyette bulunan firmaların büyümeye devam ettiğini ifade eden Gülal, "Bunların içerisinde 320 firma gayri faal vaziyette. Bunların tasfiyesiyle ilgili süreci başlattık. Kalan firmalara baktığımızda bu firmalarda bir irtifa kaybı söz konusu değil. Aksine ortalama yüzde 30-35 seviyelerinde cirolar ve karlılıkları arttı. Hatta cirosu düşmesine rağmen karlılığı artan firmalarımız var. Burada arkadaşlarımız önemli bir başarı gösterdiler. Çok ciddi krediler ödediler." dedi.

Kayyum atadıkları şirketleri 47 bin istihdamla aldıklarını, bu seviyeyi 49 bin 600'a çıkardıklarını, 2 bin 500 kişilik ilave istihdam yarattıklarını dile getiren Gülal, tasfiye edilecek firmalarla ilgili değerlendirmede hassas davrandıklarına dikkat çekti.

Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada temel ilkemiz ekonomik devamlılık. Firmanın ekonomik devamlılığıyla ilgili bir tehlike söz konusuysa satışı gündeme gelebilir ama bu manada çok sıkıntılı firmalarımız yok. İşletme sermayesi açığı olan firmalarımızı da daha çok varlık satışı yapmak suretiyle kaynak yaratarak desteklemeye çalışıyoruz. Bu manada çok satışını düşündüğümüz firma yok. Yeni projelerimiz her zaman var. Şu an vaziyet ettiğimiz 981 firmamız var. İnşallah bunları daha ileriye taşıyacağız, büyüteceğiz, cirosunu ve karlılıklarını artıracağız. Çünkü bu şirketler bir milli servet. Katma değer ve istihdam üretmeye devam edecekler. Bu şirketler TMSF uhdesinde dünden daha kuvvetli."

Yatırıma devam

Acıpayam'da kurulu Aynes'in de ülkenin önde gelen süt ürünleri tesislerinden birine sahip olduğunu dile getiren Gülal, şirkete kayyum atanması kararı alınmadan önce şirket yöneticilerinin iflas erteleme başvurusunda bulunduğuna dikkat çekti.

"Biz aldıktan sonra da şirket büyüdü. 2017 yılını 773 milyon lira ciroyla kapattık. Geçen yıla göre de yüzde 11,1 ciroda artış oldu." diyen Gülal, bin 24 kişinin istihdam edildiği firmanın TMSF için önemli kurumlardan birisi olduğuna işaret etti.

Gülal, Aynes'in yatırımlarına devam edeceğini, mali tabloya göre kapasite ve çalışan sayısının artırılmasının öngörüldüğünü de bildirdi.

Türkiye'nin kapasite açısından önde gelen tesislerinden birine sahip olan Aynes Gıda'nın eski yönetim kurulu başkanı, üyeleri, yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklanmış, şirkete kayyum atanmıştı.