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Kayserisporlu Thiam'ın takımı çeyrek finale yükseldi

Kayserisporlu Thiam'ın takımı çeyrek finale yükseldi

Kayserisporlu Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kayserisporlu Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele veren Senegal milli takımı çeyrek finale yükseldi. Yukatel Kayserisporlu Mame Thiam'ın da kadrosunda bulunduğu Senegal milli takımı, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 2-0 mağlup ederek Çeyrek Final yükseldi. Mame Thiam'ın kadroda olduğu ancak forma giymediği maçta Senegal milli takımının gollerini Sadio Mane ile Bamba Dieng attı.

Senegal milli takımı finale doğru yürürken Thiam'ın da Kayseri'ye gelerek takıma katılması o kadar gecikiyor. Sivasspor maçı sonrasında ülke milli takım kampına giden Thiam, ligde oynanan Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mame Thiam, Senegal, Afrika, Milli, Spor, Haber

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