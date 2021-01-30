Kayserispor, son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi
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Kayserispor, son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi

30.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:39
Kayserispor, son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 22. hafta Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip son dakika golüyle kazandı.

Kayserispor'a 3 puanı getiren golü 90+4. dakikada yeni transfer Uğur Demirok kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 25 puanda kalırken, Kayserispor 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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