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Kayserispor, Hes Kablo, Türkiye, Miguel, Spor

Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!

Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor.

14.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:36
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, takım kaptanı Miguel Lopes'e kavuşamıyor. Son olarak Kayseri'de oynanan Konyaspor maçında görev alan ve sonrasında sakatlanarak ülkesine giden Portekizli futbolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor. Gerek Portekiz gerekse Türkiye kanadında giriş - çıkışların kontrol altında tutuluyor olmasından dolayı Lopes, henüz ülkeye gelemedi.

KULÜP LOPES İLE SÜREKLİ İLETİŞİMDE

Kayserispor kulübü de, olası bir olumsuz durum oluşmaması için Lopes ile irtibata geçerek ülkesinde beklemesi ve sağlığına dikkat etmesi konusunda telkinde bulundu. Yeni Malatyaspor maçında Miguel Lopes'in yokluğunda Kayserispor'da sağ bekte Zoran Kvrzic görev alacak. Kaleci Silviu Lung ise sahaya kaptan olarak çıkacak.

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Kaynak: İHA

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