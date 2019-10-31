Kayserispor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı!
İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kayserispor, Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Bülent Uygun ile doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp transferi resmi hesabından açıkladı.
Kayserispor resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
SON OLARAK KATAR'DA ÇALIŞTI
Sivasspor'un başındayken gösterdiği performansla dikkat çeken Uygun,son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'ı çalıştırıyordu.
KAYSERİSPOR-BAYRAMPAŞA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Süper Lig'de son olarak 2016-2017 sezonunda Osmanlıspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Kayserispor'un Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası mücadelesini tribünden takip etti. Uygun'un sık sık not tuttuğu görüldü.
VİDEO: Kayserispor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı!