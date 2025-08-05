Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları ile ilgili kararını açıkladı. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ertelendi mi? Kayserispor Beşiktaş maçı neden ertelendi?

SÜPER LİG'DE 1. HAFTA MAÇLARI ERTELENDİ

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK karşılaşmaları, Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu maçları nedeniyle ertelendi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin yoğun fikstürleri göz önüne alınarak, söz konusu üç müsabakanın ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

KARARIN DETAYLARI

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimizle yapılan istişareler ve gelen talepler doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak 3. Eleme Turu maçları dikkate alınarak; Süper Lig'in 1. haftasındaki Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karşılaşmaların ne zaman oynanacağı daha sonra ilan edilecektir. UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi.

ERTELENEN KARŞILAŞMALAR

İleri bir tarihe alınan karşılaşmalar şunlardır:

• Fenerbahçe - Alanyaspor

• Kayserispor - Beşiktaş

• Karagümrük - RAMS Başakşehir