Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti.

26.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:53

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tokgöz, yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e nezaket ziyaretinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.



Ziyarette Demir Grup Sivasspor maçında Kayserispor taraftarı ile bazı emniyet mensupları arasında yaşanan gerginlik ile ilgili inceleme başlatıldığı da öğrenildi.



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Gösterdiği ilgi için İl Emniyet Müdürümüz sayın Kamil Karabörk'e teşekkür ederiz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA