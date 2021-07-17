Kayserispor Alibec'i gönderdi
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Kayserispor Alibec'i gönderdi

Kayserispor Alibec'i gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcusu Denis Alibec'i verdi.

Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcusu Denis Alibec'i verdi.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İbrahim Akdağ'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, Rumen futbolcusu Denis Alibec'i de başka takıma gönderdi. Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusunu Romanya'nın Cluj takımına kiralık olarak verdi. Sarı kırmızılı ekip, Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak verdi. 30 yaşındaki forvet futbolcusu, geçen sezon başında Romanya'nın Astra Giurgiu takımından transfer edilmişti.

Kayserispor forması ile 15 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 17 maça çıkan ve 3 gol atan Rumen milli futbolcu, sakatlığından ötürü uzun süre oynayamamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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