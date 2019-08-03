Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Shakhtar Donetsk forması giyen Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiraladı.

3.08.2019 09:59
Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda İM Kayserispor forması giyecek. Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona'ds oynadı.

MANCHESTER CİTY'DE DE OYNAMIŞTI

26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City'nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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