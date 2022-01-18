Kayserili kayakçılar Erzincan'dan madalyalar ile döndü - Haberler Spor
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Kayserili kayakçılar Erzincan'dan madalyalar ile döndü

Kayserili kayakçılar Erzincan'dan madalyalar ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U-18 ve Büyükler Eleme Yarışlarından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U-18 ve Büyükler Eleme Yarışlarından Kayserili sporcular derecelerle döndü.

20 ilden 97 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda U18 kategorisinde mücadele eden Kayserili sporculardan Sıla Nur Öztürk ve Eren Uluçay ikinci olurken, Büyükler kategorisinde mücadele eden Ali Alan ilk gün müsabakalarında üçüncü, ikinci gün müsabakalarında birinci, Hiranur İçöz ise ilk gün müsabakalarında ikinci, ikinci gün müsabakalarında ise birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakalardan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili kayakçılar Erzincan'dan madalyalar ile döndü

Kayserili kayakçılar Erzincan'dan madalyalar ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Kayak Federasyonu, Nur Öztürk, Ali Alan, Sıla, Spor, Haber

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