Kayserigaz GSK, deplasmanda kaybetti
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Kayserigaz GSK, deplasmanda kaybetti

13.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:36
Kayserigaz GSK, deplasmanda kaybetti

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden KayseriGaz, deplasmanda oynadığı maçta Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri'ne 83-81 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden KayseriGaz, deplasmanda oynadığı maçta Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri'ne 83-81 mağlup oldu. KayseriGaz üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara Taha Akgül Spor Salonu

Hakemler: Burak Pehlivan, Çağlar Özkan, Yasin Ak

Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri: Anıl Demirkıran xx 3, Onur Özkapıcı xx 8, Gökhan Orçun Tunca xx 6, Hasan Karabulut xx 6, Buğrahan Oğuz xx 6, Alperen Demir xxx 23, Hadi Doğan xxx 20, İbrahim Pınarer xx 11

KayseriGaz: Hüseyin Çevirgen x, Mustafa Baran Görkem x, Emir Eid x 4, Fath Mehmet Bardak x 1, Yiğit Karalar xx 11, Bilgehan Diril xxx 25, Murat Kağan Tor x, Ali Yurtseven xx 11, Akkan Atasoy x 5, Gökay Hacıoğlu x 6, Bekir Mert Tarla xxx 18,

Periyotlar: 1.Periyot: 19-27 (KayseriGaz lehine) 2.Periyot: 22-25 (KayseriGaz lehine) 3.Periyot: 13-17 (KayseriGaz lehine) 4.Periyot: 29-12 (Lokman Hekim Üniversitesi lehine)

Devre: 41-52 (KayseriGaz lehine)

5 Faul Alan: Ali Yurtseven (KayseriGaz) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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