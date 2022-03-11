Kayseri U-16 Fikstür Çekimi ertelendi - Haberler

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Kayseri U-16 Fikstür Çekimi ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri U-16 Fikstür Çekimi ertelendi

Kayseri U-16 Futbol Liglerinin fikstür çekimi, amatör transferde son gün olması ve bu durumun TFF Bölge Müdürlüğü'nde aşırı yoğunluk oluşturmasından ertelendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri U-16 Futbol Liglerinin fikstür çekimi, amatör transferde son gün olması ve bu durumun TFF Bölge Müdürlüğü'nde aşırı yoğunluk oluşturmasından ertelendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Futbol İlTemsilcisi Mehmet Yücel, TFF Bölge Müdürlüğü'nde yaşanılan yoğunluğu göz önüne alınarak bu akşam yapılması gereken fikstür çekimini ertelediklerini söyledi. Yücel, "Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nde yaşanan transfer yoğunluğu nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü (Bugün) yapılması planlanan U-16 Ligi fikstür çekimi 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacaktır" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Mehmet Yücel, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

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