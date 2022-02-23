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Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek 53 takımdan 6'sı Süper Amatör Küme'ye yükselecek.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek 53 takımdan 6'sı Süper Amatör Küme'ye yükselecek.

Kayseri Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel, Mart ayı içerisinde başlayacak 1.Amatör Küme'den 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini söyledi. Mehmet Yücel, 1.Amatör Küme gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımların kendi aralarında çapraz eşleşme ile playoff oynayacaklarını ve bu maçlar sonrasında 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini ifade etti.

Mehmet Yücel, gruplarda son 3 sırayı alan takımların direkt olarak alt lige düşeceğini de ifade ederek, diğer küme düşecek takımların da Play Out oynayarak belli olacağını dile getirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mehmet Yücel, Kayseri, Futbol, Mart, Spor, Haberler

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