Kayseri'de kurbanlık sıkıntısı çekilmeyecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kentte yeterli sayıda kurbanlık bulunduğunu bildirdi,

Bağlamış, KTB hizmet binasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicilerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda, meslek komitelerinin üyeleriyle bur araya geldi.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda yeterli sayıda kurbanlık olduğunu belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvan için canlı kilogram fiyatı 22 lira, küçükbaşta 25 lira olacak. Geçtiğimiz yıl büyükbaş hisseleri bin 500-2 bin lira arasındaydı. Bu yıl yine bin 500 ile iki bin lira arasında olacak. Küçükbaşta da geçen yıl bin lira ile bin

500 lira arasındaydı bu yıl da aynı fiyatlarda olacak.

Üreticilerimiz kurbanlık vasfı taşımayan hayvanları satmamaya özen gösterecek. İl Tarım ve

Orman Müdürlüğümüz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımız da kurban alırken

dikkat etmeli. Geçen yıllara göre büyükbaş hayvanda, yüzde 68 fazlalık var."

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve Kayseri'de faaliyet gösteren besiciler katıldı.

Kaynak: AA