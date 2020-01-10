Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:39

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkan Yardımcısı Okan Geçgel ve Genel Sayman Nevin Göktaş Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

"KAYSERİ İÇİN 7/24 EFOR SARF EDİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri için çalıştıklarını ve bu noktada 7/24 efor sarf ettiklerini belirtti. Kayseri'nin 3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölge, 4 üniversite ve 1 teknoparkı ile önemli bir merkez konumunda olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Ancak biz bunları yeterli görmüyoruz. Bacasız sanayi olan turizmde de hak ettiğimiz yere gelebilmek için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışma halindeyiz. 2019 yılında 23 bin civarında yabancı turisti misafir ettik. 2020 yılında bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Turizmi sadece Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 ay devam eden kış turizminin dışına çıkarıp 12 ay boyunca turist çeken bir merkez haline getireceğiz" dedi.

YENİ YATIRIMLAR YAPILACAK

Özel ve kamu işbirlikleri ile doğrudan ve dolaylı olarak kentin turizm gelirlerini artırmaya yönelik yatırımlar yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, Kapadokya ile Erciyes'in birleştiği bir turizm destinasyonunu da hayata geçireceklerini kaydetti.

"2020 YILINDA ÇALIŞMALARIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yapımına başlanan ve proje süreci devam eden çalışmalar ile ilgili bilgiler de aktaran Büyükkılıç, "Altyapı ve eğitim çalışmalarımız olacak. Havaalanımızı büyüteceğiz. Hızlı tren projemizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Antalya, Nevşehir ve Kayseri'yi birbirine bağlayan tren yolu ile Kayseri'nin diğer kentlere açılımını sağlayacağız. Otoban bağlantılarını güçlendireceğiz. Özellikle kış sezonunda hem Erciyes hem de şehir otelleri yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Konaklama alanlarımızı artırmak için yeni otel çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ayrıca ev pansiyonculuğu konusunu da olgunlaştıracağız. Turizme hizmet verebilecek kalite eleman ve rehber yetiştireceğiz. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne en az 100 futbol takımının geldiğini göreceğiz. Müze çalışmalarımız devam edecek. Gastronomi, sağlık, kültür, inanç, spor ve kış turizmi dahil olmak üzere pek çok alanda çalışmalarımız var. 2020 yılında bu çalışmaları hayata geçeceğiz" ifadelerini kullandı.